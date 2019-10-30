Сегодня Алексей Кудрин посетил Парк высоких технологий. Главе Счетной палаты показали разработки как от быстрорастущих cтартапов, так и от зрелых компаний - резидентов ПВТ. Например, белорусские парящие голограммы уже получили признание во всем мире. В программе экскурсии солидный и разнообразный перечень технологических решений: от мобильных приложений для банковских переводов и оплаты услуг до шлема виртуальной реальности для реабилитации детей с ДЦП.

Медицина, сельское хозяйство, энергетика - высокие технологии сегодня востребованы во всех отраслях. Они развиваются в том числе благодаря разработкам резидентов Парка. Главе Счетной палаты также рассказали об особенностях белорусского законодательства в сфере IT. По последним данным, экспорт ПВТ – это более 20 % всего экспорта услуг Беларуси. Кроме того, здесь создаются высокотехнологичные рабочие места: в компаниях - резидентах Парка трудятся 55 тысяч человек.