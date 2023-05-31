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Алейник: Санкции против Беларуси должны быть отменены как нарушающие устав ООН
Как ценного и надежного партнера в Южной Азии и в мусульманском мире Беларусь рассматривает Пакистан. Это заявил наш глава МИД по итогам переговоров с министром иностранных дел этой страны. Сергей Алейник подчеркнул: "Сегодня мы живем в очень сложном и хрупком мире. Беларусь, как и многие другие страны, защищает свой суверенитет и сталкивается с незаконным давлением санкций".
Наша страна выступает против использования односторонних принудительных мер в качестве инструмента политического и экономического принуждения. Мы считаем, что подобные меры должны быть отменены как нарушающие Устав ООН, принципы международного права и многосторонней торговой системы. Односторонние принудительные меры оказывают серьезное влияние на глобальную продовольственную безопасность, которая в настоящее время вызывает особую озабоченность. Тем не менее, как показали последние два года, наша страна вместе со своими союзниками и друзьями успешно справляется с этим вызовом. Мы продемонстрировали умеренный экономический рост, успешно переориентировали торговые потоки, и мы защитили наш суверенитет.
Сергей Алейник отметил, что на этом пути у Беларуси появилось много новых друзей и союзников, потому что большинство стран выступают за многополярный мир, так как устали от диктата в международных отношениях. Поэтому реорганизация системы международных отношений и закат эпохи однополярности уже необратимы. "В этой связи Беларусь рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как региональный альянс влиятельных государств, который постоянно набирает авторитет на международной арене", - подчеркнул глава МИД.
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