Алейник: Санкции против Беларуси должны быть отменены как нарушающие устав ООН

Наша страна выступает против использования односторонних принудительных мер в качестве инструмента политического и экономического принуждения. Мы считаем, что подобные меры должны быть отменены как нарушающие Устав ООН, принципы международного права и многосторонней торговой системы. Односторонние принудительные меры оказывают серьезное влияние на глобальную продовольственную безопасность, которая в настоящее время вызывает особую озабоченность. Тем не менее, как показали последние два года, наша страна вместе со своими союзниками и друзьями успешно справляется с этим вызовом. Мы продемонстрировали умеренный экономический рост, успешно переориентировали торговые потоки, и мы защитили наш суверенитет.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси