Amazon начал продавать технологию для открытия супермаркетов без продавцов и кассиров. Напомним, свой первый автоматизированный супермаркет компания открыла в прошлом месяце, но не для того, чтобы выстроить крупную сеть магазинов, конкурирующую с традиционной розницей. Amazon собирается зарабатывать, лицензируя уникальную технологию другим ритейлерам. В новых супермаркетах покупателям достаточно просто взять нужные товары с полки, положить их в корзину, а на выходе из магазина средства будут автоматически списаны со счета.







