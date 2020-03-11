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Amazon начал продавать технологию для открытия супермаркетов без продавцов и кассиров

Amazon начал продавать технологию для открытия супермаркетов без продавцов и кассиров. Напомним, свой первый автоматизированный супермаркет компания открыла в прошлом месяце, но не для того, чтобы выстроить крупную сеть магазинов, конкурирующую с традиционной розницей. Amazon собирается зарабатывать, лицензируя уникальную технологию другим ритейлерам. В новых супермаркетах покупателям достаточно просто взять нужные товары с полки, положить их в корзину, а на выходе из магазина средства будут автоматически списаны со счета.



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