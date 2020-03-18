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Amazon нанимает 100 000 сотрудников из-за шквала заказов

Amazon в списке компаний, которые от коронавируса в плюсе. Гигант интернет-коммерции нанимает 100 000 сотрудников из-за шквала заказов. Кроме того, компания до апреля увеличивает почасовую оплату своим работникам: к 15 долларам в час добавятся еще 2. Аналитики подсчитали, что дополнительная оплата труда новым сотрудникам в США и Европе обойдется Amazon в 350 миллионов долларов.

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