"Амкодор-Лесмаш": как в Беларуси делают лесозаготовительную технику полного цикла

Постоянный спрос на лесоматериалы и удорожание сырья стимулируют модернизацию лесного сектора. Процессы заготовки и переработки древесины становятся все более механизированными.

Эта тенденция заставляет предприятия внедрять более высокотехнологичное оборудование и спецтехнику.

На обработку одной детали, в зависимости от сложности и толщины, уходит в среднем 2 минуты. Далее - контроль качества, и на следующем этапе металл отправляется на гибку и сварку. Владислав Панфилов пришел на "Амкодор-Лесмаш" молодым специалистом 6 лет назад слесарем механосборочных работ, прошел переобучение, и сейчас он оператор лазерной установки.

Владислав Панфилов, оператор лазерной установки предприятия по производству лесозаготовительной техники:

"Вся жизнь связана с лесом. Я работаю в лесном хозяйстве с 83-го года - 43 года. И отец мой проработал с 65-го по 94-й год в этом лесничестве - такая семейная династия. Горжусь, что столько лет проработал в лесном хозяйстве".

Ключевое предприятие в Логойске и единственный в Беларуси специализированный производитель высокотехнологичной лесозаготовительной техники полного цикла. Выпускают около сотни машин в год. Новые модели освоили благодаря модернизации, которая завершилась в прошлом году.

Дмитрий Мамчик, первый заместитель генерального директора предприятия по производству лесозаготовительной техники:

"AMKODOR FF1461. Его грузоподъемность - 14 тонн. Эта техника собирает, сортирует и перевозит готовые бревна. Первые модели нового поколения выпустили в прошлом году. Таких сейчас в принципе не делают во всем постсоветском пространстве. И это одна из самых востребованных машин на рынке - как на внутреннем, так и на внешнем".

Управление джойстиками, камеры переднего и заднего вида: теперь машинисту не нужно оглядываться через плечо - все видно на мониторе. Не говоря уже о мощности модели. Совместно с харвестерами нового поколения - 80 % всего объема рынка - именно на них сейчас делают ставку. И если раньше большинство комплектующих было зарубежного производства, то уже несколько лет как оперативно переориентировались и выпускаем свое. Наша лесозаготовительная техника более чем на 90 % состоит из отечественных комплектующих.

Древесина с каждым годом в цене растет. И требования к заготовке и обработке леса становятся выше. В отрасли делается ставка на высокотехнологичное оборудование, на первый план выходят машины, способные работать бесперебойно, эффективно и в любых климатических условиях.