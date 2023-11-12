"АМКОДОР" обсудил возможность создания в Ставропольском крае своего предприятия

Возможность создания на территории Ставропольского края производственного предприятия "АМКОДОР" обсудили во время официального визита в Беларусь делегации российского региона под руководством губернатора Владимира Владимирова, сообщает БЕЛТА.

Целью визита делегации стало укрепление уже налаженных партнерских отношений для развития новых направлений сотрудничества. Так, делегация посетила постоянно действующую выставку машин "АМКОДОР", где ознакомилась с линейкой выпускаемой продукции. К слову, на Кубани с техникой "АМКОДОР" уже знакомы, сейчас в работе более 200 единиц.

В ходе визита прошли переговоры, обсуждалась возможность создания на территории Ставропольского края производственного предприятия "АМКОДОР".

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что холдинг "АМКОДОР" является надежным партнером для Ставропольской области, и выразил уверенность в успешном развитии деловых отношений.

"В области сельхозмашиностроения есть передовые машины, разработки, которые сегодня вызывают неподдельный интерес, в том числе и у аграрной части РФ, как Ставропольский край. После визита мы получили приглашение посетить данный регион, чтобы уже на месте подписать определенные соглашения. Уверен, что в следующем году будет хороший экономический эффект и кратный рост поставок", - отметил генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Андрей Яроцкий.