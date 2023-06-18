"Амкодор" подписал соглашения о сотрудничестве с Башкортостаном и Карелией в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии, публичным акционерным обществом "Сбербанк России" и ООО "Амкодор-Онего".

"Амкодор" основан в 1927 году. В составе холдинга 30 юридических лиц, 22 завода, которые выпускают более 6500 наименований товарной продукции, в том числе 135 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов. В компании постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.