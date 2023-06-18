3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Амкодор" подписал соглашения о сотрудничестве с Башкортостаном и Карелией
"Амкодор" подписал соглашения о сотрудничестве с Башкортостаном и Карелией в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.
В частности, подписано соглашение между правительством Башкортостана в лице премьер-министра Андрея Назарова и председателем Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александром Шакутиным.
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии, публичным акционерным обществом "Сбербанк России" и ООО "Амкодор-Онего".
Ключевая цель документов - повышение эффективности деятельности сторон.
"Амкодор" основан в 1927 году. В составе холдинга 30 юридических лиц, 22 завода, которые выпускают более 6500 наименований товарной продукции, в том числе 135 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов. В компании постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей