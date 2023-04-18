Ноу-хау в машиностроении, импортозамещение и большой экспортный потенциал. Холдинг "Амкодор" реализует 18 актуальных инвестиционных проектов как в Беларуси, так и в России. В нашей стране больше всего новых производств откроют в Минской области.

Так, например, после масштабной модернизации в Логойске готовится к работе завод "Амкодор-Лесмаш". Ведущее предприятие по выпуску лесохозяйственной техники приближается к полной локализации производства харвестеров и форвардеров. Это заслуга отечественных конструкторов и инженеров. В линейке есть не только большие и мощные машины, но и новинки формата мини - они нужны для полноценного и рационального объема лесозаготовки.