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"Амкодор" реализует 18 актуальных инвестиционных проектов
Ноу-хау в машиностроении, импортозамещение и большой экспортный потенциал. Холдинг "Амкодор" реализует 18 актуальных инвестиционных проектов как в Беларуси, так и в России. В нашей стране больше всего новых производств откроют в Минской области.
Так, например, после масштабной модернизации в Логойске готовится к работе завод "Амкодор-Лесмаш". Ведущее предприятие по выпуску лесохозяйственной техники приближается к полной локализации производства харвестеров и форвардеров. Это заслуга отечественных конструкторов и инженеров. В линейке есть не только большие и мощные машины, но и новинки формата мини - они нужны для полноценного и рационального объема лесозаготовки.
На широкие рынки сбыта рассчитаны и крупные инвестпроекты холдинга в АПК. Так, зерносушильные комплексы будут выпускать в Башкортостане. У строящегося российского завода уже есть и название с национальным колоритом - "Амкодор-Агидель" (что в переводе значит "белая река").
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