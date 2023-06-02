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"Амкодор" увеличил экспорт в Россию: по итогам 4 месяцев темп роста 150 %
Как показывает время, белорусско-российское сотрудничество успешно противостоит санкциям. Наши машиностроители продолжают осуществлять программу импортозамещения. Так, холдинг "Амкодор" реализует 18 актуальных инвестпроектов как в Беларуси, так и в России. На предприятии производят широкую линейку машин - около 6 с половиной тысяч наименований: от экскаваторов и бульдозеров до телескопических погрузчиков. Как отметили в холдинге, по итогам 4 месяцев этого года темп роста экспорта в Россию составил 150 процентов.
Темпы роста экспорта в РФ в прошлом году у нас составили 170 %. По 4 месяцам этого года 150 % прирост идет. Поэтому Россия является ключевым рынком сбыта компании "Амкодор". Мы выкупили Липецкий тракторный завод, и сегодня предприятие ведет проработку инвестиционного проекта по созданию предприятия по выпуску сельхозмашин
На текущий год намечены планы по развитию и диверсификации экспорта, также за счет поставок в страны африканского региона. Крупные комплексные поставки техники планируются в государства Азии, Центральной и Латинской Америки.
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