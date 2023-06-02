"Амкодор" увеличил экспорт в Россию: по итогам 4 месяцев темп роста 150 %

Как показывает время, белорусско-российское сотрудничество успешно противостоит санкциям. Наши машиностроители продолжают осуществлять программу импортозамещения. Так, холдинг "Амкодор" реализует 18 актуальных инвестпроектов как в Беларуси, так и в России. На предприятии производят широкую линейку машин - около 6 с половиной тысяч наименований: от экскаваторов и бульдозеров до телескопических погрузчиков. Как отметили в холдинге, по итогам 4 месяцев этого года темп роста экспорта в Россию составил 150 процентов.