"АМКОДОР" в 2021 году нарастил производство более чем на 70 %

Курс на импортозамещение. "АМКОДОР", несмотря на внешнее давление,значительно нарастил объемы производства. Создали больше сотни импортозамещающих комплектующих, это позволило сократить зависимость от иностранных производителей и поставщиков. Введенные санкции подстегнули отечественный холдинг диверсифицировать рынки и искать новых партнеров.



В последние годыставка на инновационные проекты. Основная цель - дальнейшее развитие собственных производств, внедрение прогрессивных технологий и сохранение лидерских позиций на рынках сбыта.