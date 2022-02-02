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"АМКОДОР" в 2021 году нарастил производство более чем на 70 %

Курс на импортозамещение. "АМКОДОР", несмотря на внешнее давление,значительно нарастил объемы производства. Создали больше сотни импортозамещающих комплектующих, это позволило сократить зависимость от иностранных производителей и поставщиков. Введенные санкции подстегнули отечественный холдинг диверсифицировать рынки и искать новых партнеров.

В последние годыставка на инновационные проекты. Основная цель - дальнейшее развитие собственных производств, внедрение прогрессивных технологий и сохранение лидерских позиций на рынках сбыта.

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