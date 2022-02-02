3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"АМКОДОР" в 2021 году нарастил производство более чем на 70 %
Курс на импортозамещение. "АМКОДОР", несмотря на внешнее давление,значительно нарастил объемы производства. Создали больше сотни импортозамещающих комплектующих, это позволило сократить зависимость от иностранных производителей и поставщиков. Введенные санкции подстегнули отечественный холдинг диверсифицировать рынки и искать новых партнеров.
В последние годыставка на инновационные проекты. Основная цель - дальнейшее развитие собственных производств, внедрение прогрессивных технологий и сохранение лидерских позиций на рынках сбыта.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов