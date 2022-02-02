3.81 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
"Амкодор" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы в 2021 году
В этом году "Амкодор" отмечает 95-летие. Сегодня это один из самых узнаваемых белорусских брэндов. Даже в условиях санкционного давления наш флагман машиностроения находит варианты для успешной конкуренции как на внутреннем рынке, так и за рубежом. О драйверах роста - Алина Лаппо.
Курс на импортозамещение
"Амкодор" - один из флагманов белорусского машиностроения. Выпускают технику для разных отраслей экономики. Аналогов нет во всем СНГ. На 17 заводах свыше 125 моделей машин, которые работают в 40 странах мира. Но прошлый год оказался нелегким для холдинга. Из-за недобросовестной политики западных стран предприятию пришлось оперативно принять новую стратегию роста, для того чтобы сдержать санкционный прессинг. В ее основе - импортозамещение тех деталей, которые прежде приобретали в Европе. И результат уже говорит сам за себя. Новинка и гордость холдинга - тяжелые лесозаготовительные харвестры. В основе их производства - именно своя элементная база. 95 % комплектующих от предприятий Беларуси и России.
Александр Малиновский, директор научно-технического центра, генеральный конструктор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга":
"Амкодор" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы
Внешнее давление подстегнуло отечественный холдинг и диверсифицировать рынки сбыта и искать новых партнеров. Да, пришлось пошевелиться, Но, как известно, если закрываются одни двери, сразу открываются другие. Рынкам нужна надежная техника. В итоге предприятие нарастило поставки в страны Азии и Африки. В непростой 21-й год соседское плечо подставила и Россия.
Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга":
"Амкодор" в 2021 году нарастил производство более чем на 70 %
Как видно, сложности дали нашему предприятию импульс к повышению конкурентоспособности техники. В прошлом году "Амкодор" значительно нарастил объемы производства - более чем на 70 процентов. Разработали свыше сотни своих комплектующих, которые раньше импортировали, что позволило свести к минимуму поставки из-за рубежа.
Валерий Иванов, управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области:
Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси:
Основы успешной работы заложили и на текущий год. Также ставку делают и на инновационные проекты. Их задача - дальнейшее развитие собственного производства, внедрение новых прогрессивных технологий и сохранение лидерских позиций на завоеванных рынках сбыта.