"Амкодор" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы в 2021 году

В этом году "Амкодор" отмечает 95-летие. Сегодня это один из самых узнаваемых белорусских брэндов. Даже в условиях санкционного давления наш флагман машиностроения находит варианты для успешной конкуренции как на внутреннем рынке, так и за рубежом. О драйверах роста - Алина Лаппо.





Курс на импортозамещение

"Амкодор" - один из флагманов белорусского машиностроения. Выпускают технику для разных отраслей экономики. Аналогов нет во всем СНГ. На 17 заводах свыше 125 моделей машин, которые работают в 40 странах мира. Но прошлый год оказался нелегким для холдинга. Из-за недобросовестной политики западных стран предприятию пришлось оперативно принять новую стратегию роста, для того чтобы сдержать санкционный прессинг. В ее основе - импортозамещение тех деталей, которые прежде приобретали в Европе. И результат уже говорит сам за себя. Новинка и гордость холдинга - тяжелые лесозаготовительные харвестры. В основе их производства - именно своя элементная база. 95 % комплектующих от предприятий Беларуси и России.

Александр Малиновский, директор научно-технического центра, генеральный конструктор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга":

"Амкодор" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы

Внешнее давление подстегнуло отечественный холдинг и диверсифицировать рынки сбыта и искать новых партнеров. Да, пришлось пошевелиться, Но, как известно, если закрываются одни двери, сразу открываются другие. Рынкам нужна надежная техника. В итоге предприятие нарастило поставки в страны Азии и Африки. В непростой 21-й год соседское плечо подставила и Россия.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга":

"Амкодор" в 2021 году нарастил производство более чем на 70 %

Как видно, сложности дали нашему предприятию импульс к повышению конкурентоспособности техники. В прошлом году "Амкодор" значительно нарастил объемы производства - более чем на 70 процентов. Разработали свыше сотни своих комплектующих, которые раньше импортировали, что позволило свести к минимуму поставки из-за рубежа.

Валерий Иванов, управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области:

Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности Беларуси:

