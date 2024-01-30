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"Амкодор" запустит в Липецке завод по выпуску сельхозтехники

Новые проекты и новая продукция белорусских машиностроителей в Год качества. "Амкодор-Семаш" готовится к сезону весенних и летних полевых работ. К примеру, предприятие из Дзержинска выпускает востребованные у аграриев прицепы, а также разбрасыватели удобрений разных видов. Вся техника наукоемкая: в разработках задействовано конструкторское бюро. Сегодня завод масштабно модернизируется: здесь устанавливают высокоточное оборудование и станки, которые могут производить детали и для других машиностроителей страны. Это реализация программы "Один район - один проект".

Модернизация связана с выходом на новый продукт. Мы будем единственным на территории постсоветского пространства предприятием, которое производит гидроманипуляторы для использования в лесозаготовительной базе. Мы готовы к посевной 2024 года. Сэкономленные в прошлом году средства позволили нам закупить необходимые материалы и аккумулировать технику на складах, для того чтобы потребитель мог получить ее и вывести на поля.
Александр Шарабайко, директор по маркетингу ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга

В этом году выходит на финишную прямую и большой проект холдинга "Амкодор" с российскими партнерами. Это новый завод в Липецке, который будет специализироваться на производстве агрегатов и машин для сельского хозяйства.

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