"Амкодор" запустит в Липецке завод по выпуску сельхозтехники

Модернизация связана с выходом на новый продукт. Мы будем единственным на территории постсоветского пространства предприятием, которое производит гидроманипуляторы для использования в лесозаготовительной базе. Мы готовы к посевной 2024 года. Сэкономленные в прошлом году средства позволили нам закупить необходимые материалы и аккумулировать технику на складах, для того чтобы потребитель мог получить ее и вывести на поля.

Александр Шарабайко, директор по маркетингу ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга