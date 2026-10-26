Аналитик Абухович: Экономики Беларуси и Монголии дополняют друг друга

История взаимодействия Беларуси и Монголии идет еще с начала советских времен: белорусские специалисты участвовали в развитии монгольской промышленности и инфраструктуры.

Вернуть экономические связи, наладить плотное деловое сотрудничество и экспорт - эти задачи сейчас особенно актуальны. За счет чего Беларусь и Монголия будут решать эти задачи и в каких сферах еще есть потенциал? Мнение эксперта.

Юлия Абухович, аналитик:

"Экономики Беларуси и Монголии удачно дополняют друг друга, что позволяет Минску и Улан-Батору стабильно развивать торговлю. За последние годы страны создали прочную договорную основу для сотрудничества, подготовили очередную дорожную карту на 2027-2029 годы и договорились существенно увеличить объемы взаимных поставок. Монголия сейчас активно модернизирует сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность, и ей нужны проверенные технологии. Беларусь в свою очередь готова предложить свои промышленные мощности и экспертные решения в этих сферах. Число контрактов между предприятиями наших стран продолжает расти. По оценкам экспертов, в будущем потенциал этого партнерства может исчисляться сотнями миллионов долларов. Благодаря чему Монголия становится для Беларуси одним из самых перспективных направлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе".