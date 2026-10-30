Аналитик БИСИ рассказал, в каких сферах могут сотрудничать Беларусь и Монголия

В конце октября 2026 года случилось историческое событие - с 24 по 26 число в Беларуси с официальным визитом находился Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Белорусский и монгольский лидеры подписали дорожную карту сотрудничества до 2029 года.

Двусторонние отношения Беларуси и Монголии разобрали с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Антоном Дударенком в "Актуальном интервью".

Беларусь уже предложила монгольскому государству карьерную технику, но, думается, в этом направлении будет работать непросто - велика конкуренция, ведь на рынке уже представлены китайские большегрузы, которые вытесняют европейский и японский автопром. Но конкурентное преимущество Республики Беларусь кроется в комплексном подходе. Страна не предлагает лишь технику, а продает ее с пакетом услуг. При необходимости можно разработать и другие более гибкие условия с учетом специфики партнера. Белорусы готовы оказать помощь монголам и в строительстве молочно-товарных комплексов.

Основное население сконцентрировано в Улан-Батор, а средний возраст жителя столицы составляет 27 лет.

"Молодое население для экономики - демографическое окно возможностей. 27 лет - это возраст трудоспособного населения, которое владеет компетенциями и может с полной отдачей работать", - отметил гость интервью.

По словам аналитика БИСИ, Монголия развивается стремительно, но от этого есть и свои издержки - инфраструктурная проблема Улан-Батора, проблемы с экологией, загруженностью, социальные разрывы (современные районы соседствуют с районами 1990-х годов). "Беларусь заявила о возможности оказать содействие и поделиться опытом и наработками с Монголией для преодоления этих вызовов", - обозначил он.

Антон Дударенок

Монголия занимает второе место по производству кашемира в мире. Белорусские же предприятия легпрома пошли дальше и решили соединить кашемир и лен, чтобы создать уникальную ткань. "Почему бы и нет. С одной стороны, лен - плотный материал, с другой стороны, легкий и мягкий кашемир. Они дополняют друг друга. Думаю, в итоге получится достаточно устойчивая и прочная ткань из экологически чистых материалов", - выразил согласие Антон Дударенок.

Главное фото: magnific.com