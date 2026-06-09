Аналитик Гриц о сельском хозяйстве и АПК: Это не только будущее страны, но и сохранение идентичности

Беларусь перешла от простого импортозамещения к технологическому суверенитету. Об этом заявил экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

"Раньше мы говорили об импортозамещении. Сегодня мы выпускаем продукцию - сгущенное молоко, мороженое - с какими-то совершенно оригинальными вкусами, я бы даже сказал, какими-то сумасшедшими наполнениями. Например, мороженое со вкусом драника. Кто бы додумался?" - отметил эксперт.

По его словам, страна перешла на качественно новый уровень развития пищевой промышленности. "Мы перешли от простого импортозамещения к технологическому суверенитету. Это говорит о том, что мы решаем кадровые вопросы, мы решаем вопросы технологий, рецептуры, рынков сбыта, выпускаем совершенно новую оригинальную продукцию, контролируя весь жизненный цикл", - подчеркнул Георгий Гриц.

В 2025 году экспорт белорусских продуктов питания достиг 10 млрд долларов. Аналитик считает, что это далеко не предел. "Этот показатель на 9,2 млн населения, 4,1-4,2 млн трудоспособного населения. Я думаю, это далеко не предел. Вопрос даже не в пропорции, а в количественном показателе. То есть 10 млрд, наверное, это средний уровень. Потенциал есть, я думаю, значение будет минимум в два раза выше к 2040-2045 году", - спрогнозировал он.

Георгий Гриц также отметил особую роль агропромышленного комплекса для страны. "Я думаю, агропромышленность, сельское хозяйство - это не только будущее нашей страны, но и сохранение идентичности. Это не просто индустриальное государство, а страна, которая смотрит в прошлое в хорошем смысле этого слова", - заключил экономический аналитик.

Таким образом, по мнению эксперта, Беларусь не просто замещает импорт, а создает собственные конкурентоспособные продукты с уникальными характеристиками, одновременно укрепляя технологическую независимость и экспортный потенциал агропромышленного комплекса.