Аналитик обозначил основную привилегию товара с белорусским знаком качества

Белорусские продукты, товары, бренды сегодня достаточно широко узнаваемы на международной арене. В стране удалось сохранить высокие стандарты натуральных продуктов.

Почему в Беларуси внимание этому вопросу уделяется на государственном уровне? Своим мнением в студии "Первого информационного" поделился аналитик Павел Жданович.

"Секретом не является ни для кого, что экономика Беларуси, с точки зрения ее характеристики, является открытой и экспортно ориентированной. Безусловно, вхождение, закрепление на рынках и последующее свое расширение присутствия на данных рынках предполагает наличие качественного и конкурентоспособного товара. Не менее важно наличие качественных товаров и на внутреннем рынке, - пояснил аналитик. - Качественный товар - это экономическое развитие страны с одной стороны, а с другой - это имидж нашего государства".

Павел Жданович привел частный пример. В декабре 2024 года он находился в поездке в Республике Казахстан и в период пребывания там неоднократно слышал положительные отзывы от местного населения касательно белорусской продукции: кисломолочной, мясной, напитков. Если говорить о непродовольственной группе товаров, то это продукция, которая производится нашим Минским тракторным заводом.

К сожалению, люди жаловались на то, что нет возможности приобрести те самые белорусские товары. И говорят, что когда они появляются в магазинах, просят друг друга по возможности покупать и делиться.

"По прошествии времени ситуация, конечно, изменилась. Не только в крупных городах, как Алмата или Астана, присутствие наших белорусских производителей, но и в таких районных центрах небольших, например, как город Талгар, вы можете увидеть достаточно широкую линейку белорусских товаров. При этом местное население отмечает качество этих товаров с одной стороны, а с другой стороны отмечает доступность их с точки зрения приобретения", - подчеркнул эксперт.

В Беларуси активно вводится обсуждение вручения первых знаков качества, которые были разработаны на территории страны. Они отчасти приняли такой вид, который носил раньше знак качества в советское время.



Будет ли в дальнейшем товар с таким знаком и надписью "Беларусь" привлекать внимание покупателей как на внутреннем рынке, так и на международном"?