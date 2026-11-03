Аналитики прогнозируют рост потребительского спроса в Беларуси

Реальные денежные доходы белорусов за 8 месяцев выросли на 8,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Рост доходов создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности, отмечают эксперты Евразийского банка развития.

Белорусские работодатели из-за нехватки персонала в последние месяцы повышали размер оплаты труда. При этом уровень безработицы снизился до исторического минимума в 1,9 %.

Аналитики банка подчеркивают: повышение базовой ставки оплаты труда с сентября позволило дополнительно поддержать доходы работников бюджетного сектора - это дало возможность сохранить опережающий рост реальной зарплаты в этой сфере в сравнении со средним по экономике. Это становится одним из ключевых факторов дальнейшего роста потребительского спроса.