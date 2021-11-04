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Аналитики: Справедливая цена на биткоин составляет $35 тыс. за монету

Аналитики: Справедливая цена на биткоин составляет $35 тыс. за монету

Аналитики подсчитали, что справедливая цена самой популярной криптовалюты - биткоина - составляет порядка 35 тысяч долларов за монету. Об этом сообщает Bloomberg. Эксперты называют криптовалюту конкурентом золоту в плане инвестиций. Но волатильность биткоинов в разы выше, чем у драгоценного металла. Если в будущем году колебание курса снизится вдвое, то справедливой ценой биткоина станет 73 тысячи. Отметим, инвесторы уже заявляют, что криптовалюты лучше защищены от инфляции, так как не контролируются центробанками.

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