Аналог SWIFT, который создали Россия и Индия, может заработать в течение недели

Россия и Индия завершили работу над альтернативной платформой транзакций для замены SWIFT. Новую платежную систему установят в штаб-квартирах Резервного банка Индии и ВЭБ. Предполагается, что она заработает уже в течение недели и обеспечит беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях.