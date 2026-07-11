Андрей Балыш рассказал о планах на уборочную: "11,5 млн т зерна - это достижимый результат"

Несмотря на дождливую погоду, которая пока не позволяет говорить о массовой уборочной кампании, белорусские аграрии сохраняют оптимизм и готовятся к "грандиозной битве за урожай". О том, какие культуры уже убирают, почему ставка сделана на озимые и удастся ли выполнить поручение Президента - собрать 11,5 млн т зерна, рассказал зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш в "Актуальном интервью".

К уборке уже приступили отдельные районы Брестской области, убирая озимый ячмень и рапс. Витебская область пока ждет - там созревание наступает на 2-3 недели позже. "Вроде бы плохо, что идет дождь, но для аграриев он пройдет, погода стабилизируется, и влага с теплом поспособствует быстрейшему созреванию зерна. Особенно яровые культуры сегодня допитываются - зерно наливается, будет полнота, масса", - пояснил эксперт. Это позволяет рассчитывать на достижение поставленной главой государства задачи - 11,5 млн т.

В этом году изменилась структура посевных площадей. Увеличена площадь под кукурузу на зерно - планируется получить 2,5-3 млн т. Расширены площади под озимый рапс - ожидается более 1 млн т. Из зерновых и зернобобовых планируют собрать 7,5-8 млн т.

Особое внимание - озимым культурам. Их потенциал примерно на 40 % выше, чем у яровых. В отдельных регионах озимый клин занимает до 80 % площадей. Этому способствует мощный научно-практический центр селекции в Жодино, который адаптирует сорта под климатические условия Беларуси. "Если глобально ничего не случится, 11,5 млн т - это достижимый результат", - подчеркнул Андрей Балыш.