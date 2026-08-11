Андрей Балыш: Цифровизация и роботизация - основа белорусского АПК сегодня

В Беларуси продолжается уборочная кампания. О технологиях, применяемых во время жатвы-2026, рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш в "Актуальном интервью".

"За счет естественного плодородия аграрии могут получить только около 10 ц/га в среднем по стране, если не применять средства защиты растений, минеральные удобрения, адаптивные технологии возделывания", - отметил собеседник.

Благодаря сохраненной вовремя промышленности по производству техники, удобрений сегодня Беларусь имеет возможность пользоваться высокопроизводительными машинами и оборудованием. Кроме этого, существует в аграрном отделении РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" со своими представителями по областям, которые производят селекционный материал, подходящий для определенных регионов, и разрабатывают технологию возделывания к каждой сельскохозяйственной культуре. Кстати, немаловажно и хорошее обеспечение кадрами.

Андрей Балыш

"В 2005 году в стране сформировалась Государственная программа, касающаяся сельского хозяйства и называющаяся "Возрождение и развитие села на 2005-2010 годы". Сегодня Государственная программа называется "АПК будущего" на 2026-2030 годы. Пожалуй, само название "АПК будущего" говорит о об определенных успехах белорусского государства в агропромышленном комплексе", - напомнил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Сегодня, со слов гостя интервью, государство нацелено на применение агродронов в сельском хозяйстве, систем автоматического подруливания, элементов точного земледелия, которые включают в себя дробное внесение минеральных удобрений, ультрамалое объемное внесение средств защиты растений с помощью агродронов.

"Сельское хозяйство сегодня уже не то, что было раньше, когда надо 24 часа в сутки работать не покладая рук. Сегодня белорусское сельское хозяйство - это цифровизация в растениеводстве, роботизация в животноводстве и энергонасыщение в механизации", - заключил Андрей Балыш.

Главное фото: magnific.com