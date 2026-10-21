Андрей Кузнецов рассказал о новинках белорусского производства

В белорусской промышленности наблюдается рост. О каких цифрах идет речь и как оценивается работа в целом, ответил министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов в "Актуальном интервью".

"Тенденция роста видна. Пока цифра находится на уровне 97 %, год по объемам производства закончим с результатом больше 100 %. По экспорту - в районе 102 %. Думаю, ниже этой цифры в экспорте не упадем. Но вызовы нам подкидывают мировые проблемы, однако в этих проблемах мы учимся работать и продавать по-новому", - заверил гость интервью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу не потерять качество продукции. В противном случае о наращивании объемов уже никто говорить не будет. Для недопущения такой ситуации создали программу по улучшению качества для каждой отрасли. "По итогам работы девяти месяцев зафиксирован подъем качества и снижение отказов. В 2027 году, думаю, мы дадим хороший показатель по качеству выпускаемой продукции", - предположил министр промышленности.

Андрей Кузнецов

В белорусском производстве появляются и новинки. Недавно Президенту презентовали лесозаготовительную технику "Белкоммунмаша". Она позволит автоматизировать процесс и повысить производительность. МАЗ выпустил седельный тягач МАZ-X, который уже проходит эксплуатацию на дорогах перед серийным производством. "Это первая машина, до конца 2026-го их будет как минимум три. Протестируют тягач в разные сезоны, погоду, чтобы доработать машину до идеальных эксплуатационных характеристик", - заявил собеседник.

К слову, загруженность складов тоже остается на повестке, но и в данном случае есть прогресс. На сегодняшний день склады составляют 115 % от месячного объема. В начале 2026 года они составляли почти больше двух месяцев. Основная задача не допустить рост больше 100 % к месячному объему. "Но склады должны быть, потому что конкурировать на рынке без склада невозможно", - обратил внимание Андрей Кузнецов.

Главное фото: magnific.com