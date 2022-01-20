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Андрейченко: Беларусь заинтересована расширять сотрудничество с Саудовской Аравией

Беларусь заинтересована развивать контакты с Саудовской Аравией. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Саудовской Аравии Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом.

Говорили о торгово-экономических отношениях между странами, сотрудничестве в международных организациях и развитии договорно-правовой базы. Королевство также заинтересовано в обмене делегациями и укреплении взаимоотношений в экономической сфере. В парламентах двух стран созданы межпарламентские группы дружбы.
Встреча с послом продолжилась в Совете Республики. В 2022 исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Королевством Саудовская Аравия и Беларусью.

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