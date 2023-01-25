Антисанкционный электробус, электрокар и современный трамвай - на "Белкоммунмаше" обсудили программу развития электротранспорта

Создать собственный электрокар! О реальных сроках выпуска белорусского авто на батарее говорили сегодня на "Белкоммунмаше". На площадке этого предприятия прошло совещание по реализации комплексной программы развития электротранспорта до 2025 года. Приняли ее два года назад. И многие мероприятия идут по графику. Но вот где проседаем, так это в части создания своего легкового электромобиля. И конечно, важно посмотреть, что в этом направлении уже сделали наука и промышленность.

Два года назад в этих цехах обсуждали основные направления пятилетней программы развития электротранспорта. Тогда акцент был на сеть зарядок, ведь для того чтобы на дорогах становилось больше электрокаров, важна и инфраструктура для подпитки. За полтора года она увеличилась кратно, появился и супербыстрый зарядный комплекс. Поэтому самое время посмотреть, что с производством техники на батарее, есть ли спрос, удалось ли заместить выпавшие импортные комплектующие.

Белорусский трамвай в Нижнем Новгороде

Вот такие трамваи мы собираем для Нижнего Новгорода. Первый уже проходит там испытания. Но заказ до 2024 года на 170 единиц. Причем сразу будем отправлять готовые трамваи, после комплектующие, из которых машины начнут собирать партнеры, а далее на нашем оборудовании в Нижнем Новгороде станут и сами выпускать вагоны под ключ: варить и кузов, и внедрять всю начинку. Это пример нашей промышленной кооперации.

Сегодня "Минин", названный в честь Минска и Нижнего Новгорода, показали премьеру. Здесь, на "Белкоммунмаше", полны оптимизма, интерес большой и к нашим трамваем, электробусам и троллейбусам с увеличенным автономным ходом, это когда и без электролиний они могут ехать. Уже в списке покупателей Санкт-Петербург, Краснодарский край, ведутся переговоры с Татарстаном.

Третий квартал полностью закрыт контрактами и ведутся переговоры по четвертому кварталу, то есть спрос на технику высокий. Мы для себя берем цель 160 % относительно прошлого года. Мы ставим себе задачу в 2023 году выпустить 300 единиц техники совместно: троллейбусы, трамваи, электробусы. Тарас Мурог, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"

Курс на импортозамещение

Прошлый год на предприятии называют непростым. Да это и понятно - пришлось искать детали у новых поставщиков. Это заняло определенное время, но все вопросы удалось решить. Ведь альтернатива всегда есть. Этот как раз тот самый антисанкционный электробус, где вместо европейских комплектующих - белорусские, российские и китайская батарея. Да, над своей еще работаем. Что сделано и что еще нужно для аккумулятора и собственного электрокара? К этому мы постепенно идем.

По части легкового электротранспорта действительно проведена значительная научно-исследовательская работа, создано значительное количество элементов силовой установки, электрооборудования, которое используется, тяговых устройств, но еще раз повторяю, это все надо собрать вместе и выйти на концептуальное решение по направлению дальнейшего движения в области создания уже собственно целиком электромобиля. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси



Пока же "БелДжи" изучает спрос у покупателей на авто на батарее. Ведь, если запускать линии под свой электрокар, важно видеть объемы, чтобы проект окупился. В декабре завезли 40 китайских электромашин и все уже проданы. Значит, будут новые предложения.

Мы видим, что эксплуатация показывает хорошие параметры, будем эту линию развивать. В первом квартале будет дополнительно поставка около 50 автомобилей, то есть и так каждый квартал по 50. Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО "БелДжи"

Собственное производство

Говорили сегодня и о производстве собственных электродвигателей. Есть уже свои из Могилева, но большинство - российские агрегаты. Обсуждаются под это производство и новые инвестпроекты. Ведь спрос на детали для электромашин будет только расти.

Грузовик из опытной эксплуатации уже оправляется на маршрут и будет работать в одной крупной торговой сети. Обещают 200 км на одной зарядке. Да, эта машина дороже, чем бензиновая, но окупается быстрее.

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