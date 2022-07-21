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Антисанкционный самосвал представил БелАЗ

БелАЗ успешно работает в направлении импортозамещения - антисанкционный самосвал тому подтверждение. Сейчас выстраиваются конструктивные отношения с дружественными для Беларуси странами. Акцент на российский рынок.

Василий Шостак, заместитель генерального директора ОАО "БелАЗ":
Сердце машины - двигатель Ярославского моторного завода. На наш взгляд, за такой техникой перспектива. Особенно в ситуации, когда есть ограничения по поставке компонентов из недружественных стран. И курс на импортозамещение позволит нам не только сохранить позиции на рынке России, но и нарастить их.

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