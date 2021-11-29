АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта. Сегодня правительство в Овальном зале парламента обозначило принципиальные задачи для агропромышленного комплекса. Профильный вице-премьер Александр Субботин держал ответ перед депутатами и сенаторами. АПК - важнейшая сфера, которая определяет не только продовольственную, социальную, но и политическую стабильность в обществе. Мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность и зарабатываем на излишках. Экспорт сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в два раза, в этом году продолжаем прибавлять - уже плюс более 12 %. По итогам нынешнего года планируем выручить не менее 6 миллиардов долларов. Чем интенсивнее развитие отрасли, тем острее ощущается необходимость совершенствования сельхозпроизводства. Вице-премьер отметил, что благодаря принимаемым мерам, количество убыточных предприятий удалось сократить до 75. Управленческие решения отдельно под каждого.