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АПК Беларуси наращивает производственный потенциал

АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта. Сегодня правительство в Овальном зале парламента обозначило принципиальные задачи для агропромышленного комплекса. Профильный вице-премьер Александр Субботин держал ответ перед депутатами и сенаторами. АПК - важнейшая сфера, которая определяет не только продовольственную, социальную, но и политическую стабильность в обществе. Мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность и зарабатываем на излишках. Экспорт сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в два раза, в этом году продолжаем прибавлять - уже плюс более 12 %. По итогам нынешнего года планируем выручить не менее 6 миллиардов долларов. Чем интенсивнее развитие отрасли, тем острее ощущается необходимость совершенствования сельхозпроизводства. Вице-премьер отметил, что благодаря принимаемым мерам, количество убыточных предприятий удалось сократить до 75. Управленческие решения отдельно под каждого.

Перечень социально значимых товаров могут сократить

Александр Субботин прокомментировал также, планируется ли продлевать госрегулирование цен на социально значимые товары. По словам вице-премьера, постановление №100, скорее всего, останется. Но перечень социально значимых товаров может сократиться. Следующий возможный шаг - переход к адресной помощи.

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