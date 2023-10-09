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АПК, биотехнологии, кардиология: губернатор Новосибирской области назвал приоритеты в сотрудничестве с Беларусью
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества с Беларусью, сообщает БЕЛТА.
"Мне важно фактически через месяц после избрания на второй срок снова приехать в Минск, чтобы продолжить развивать те направления сотрудничества, которые мы с вами обсуждали весной этого года. Наша делегация действительно большая. Только деловая часть - почти 80 человек. И, конечно же, наш знаменитый хор - почти 100 человек", - сказал Андрей Травников.
По его словам, делегация постаралась включить все обсуждаемые направления сотрудничества. "В том числе ряд направлений в агропромышленном комплексе. В частности, совместное производство сельхозтехники", - добавил губернатор.
Кроме того, этот российский регион заинтересован в обмене компетенциями в отрасли биотехнологий (биодобавки, премиксы, средства биозащиты растений).
Андрей Травников также обратил внимание на новое направление сотрудничества, касающееся медицинских центров. "Наш Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина выстраивает взаимоотношения с вашим Республиканским клиническим медицинским центром. Цель - совместные исследования и разработка двух новых медицинских изделий. Это генераторы импульса тока высокой мощности и катетеры к нему для лечения сложных нарушений ритма сердца", - отметил он.
"Мы стараемся искать новые ниши для развития сотрудничества. Программа действительно насыщенная. По каждому направлению есть своя команда, в которой и представители органов власти, и представители бизнес-компаний. Они посетят ряд предприятий, проведут переговоры, - добавил Андрей Травников. - У меня также насыщенная программа. Планирую посетить ряд предприятий, на которых не бывал раньше".
Фото: БЕЛТА
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