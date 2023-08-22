АПК Витебской области показывает положительную динамику, но проблем хватает - Лукашенко

Агропромышленный комплекс Витебской области показывает положительную динамику, но этого недостаточно и проблем по-прежнему хватает. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание во время совещания по актуальным вопросам развития Витебского региона, сообщает БЕЛТА.

"Один из самых горячих (вопросов. - Прим. БЕЛТА) - уборка урожая и заготовка кормов. Месяц назад на селекторном совещании мы обсудили все острые моменты и приняли необходимые решения и по уборке, и конкретно по областям, в том числе по Витебской. Вместе с тем ряд проблем сохраняется: свыше трети площадей пока не убраны в Витебской области, урожайность зерновых существенно меньше прошлогодней, заготовка кормов также ниже уровня прошлого года", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что действительно есть объективные факторы в виде засухи, на которые может сослаться руководство области, но такая ситуация была не везде: "Половину засушило, половина - были нормальные посевы. Надо было компенсировать недобор урожая в засушливых районах хорошим урожаем, допустим, в западных районах".

Президент попросил председателя облисполкома доложить о предварительных результатах уборочной кампании. Александр Лукашенко отметил, что впереди еще уборка многих других культур, включая кукурузу, и за счет этой культуры можно компенсировать недобор по колосовым зерновым.

"Мы должны оценить работу агропромышленного комплекса Витебщины в целом. И, если Витебщина или другие районы нашей страны чего-то недобрали зерновыми колосовыми, рапсом, - у нас стоит прекрасная кукуруза. Я предупредил вице-премьера и нового министра сельского хозяйства о том, что тяжелейший и важнейший этап впереди - подготовиться и убрать кукурузу. Особенно на зерно. Отличная как никогда стоит кукуруза, отличный урожай. И я уверен, если мы все уберем, то мы еще два миллиона тонн можем получить кукурузного зерна", - заявил белорусский лидер.

Однако он предупредил, что просто гнаться за показателями по сбору зерна не стоит, нужно подходить к вопросу уборки кукурузы с учетом потребностей на местах: "Убирать кукурузу на зерно или на силос - это ваше дело. Не надо гнаться ради того, чтобы только вот получить зерно. Если сформировался хороший початок, то и кукурузный силос будет очень хорош. Особенно для Витебской области. Да и для других тоже".

Говоря непосредственно о ситуации в АПК Витебской области, Александр Лукашенко напомнил, что более трех лет назад издан указ №70 - региону оказана весомая государственная поддержка в виде расчистки долгов, рассрочки обязательств на 15 лет и прочее.

"Помните наш разговор - жестокий, мужской. Результаты работы витебского АПК мы рассматривали неоднократно, в том числе на выездных совещаниях. Нынешний губернатор давал заверения, что рост эффективности будет обеспечен. Понятно, отступать уже некуда ни Витебской области, ни Могилевской, ни Гомельской, как и другим, - обратил внимание Президент Беларуси. - Сегодня мы видим отдельные позитивные подвижки: сельское хозяйство области в целом показывает положительную динамику, растут производство молока и удои на корову (если не будет кормов, то эта динамика обвалится). Это крайне недостаточно. Проблем у нас хватает".

Например, снижается поголовье и производство скота, не хватает сырья, не загружены мощности мясокомбинатов. "Всего лишь на треть они загружены. Молочные предприятия загружены на 70 %. Есть куда расти и есть где перерабатывать сырье - молоко и мясо", - сказал Президент.

Он также обратил внимание на слабую дисциплину расчетов за поставленную сельскохозяйственную продукцию. "Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами - из бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо", - потребовал глава государства.

"Самое печальное, что в том числе и с населением не рассчитываемся, от которого поступают систематические жалобы", - отметил Александр Лукашенко.