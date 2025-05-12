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Apple меняет стратегию. Теперь новые айфоны компания будет выпускать дважды в год
Новый айфон дважды в год - компания Apple меняет стратегию на рынке. Заявлено, что выпускать новые модели теперь будут чаще: флагманские - осенью, а бюджетные - весной.
Изменения в графике выпуска затронут 18-ю версию смартфонов. При этом текущее поколение iPhone 17 и все модели линейки будут представлены одновременно. Такое решение Apple связывают с высокой конкуренцией на рынке, что вынуждает производителей адаптировать свои маркетинговые стратегии.
О стоимости новых iPhone говорить пока рано, учитывая возможность переноса сборки устройств в Индию или США. Однако базовая цена 17-го поколения, скорее всего, останется на прежнем уровне.