Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Apple меняет стратегию. Теперь новые айфоны компания будет выпускать дважды в год

Новый айфон дважды в год - компания Apple меняет стратегию на рынке. Заявлено, что выпускать новые модели теперь будут чаще: флагманские - осенью, а бюджетные - весной.

Изменения в графике выпуска затронут 18-ю версию смартфонов. При этом текущее поколение iPhone 17 и все модели линейки будут представлены одновременно. Такое решение Apple связывают с высокой конкуренцией на рынке, что вынуждает производителей адаптировать свои маркетинговые стратегии.

О стоимости новых iPhone говорить пока рано, учитывая возможность переноса сборки устройств в Индию или США. Однако базовая цена 17-го поколения, скорее всего, останется на прежнем уровне.

Appleайфоны