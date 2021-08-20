Apple, Google и Microsoft начали наращивать резервы из-за нового варианта коронавируса

Крупнейшие компании мира начали копить деньги. На конец второго квартала их баланс приблизился к 7 триллионам долларов. Эксперты считают, что крупными корпорациями в соблюдении такой стратегии правит страх перед распространяющимся дельта-штаммом коронавируса, который может нанести ущерб мировой экономике. От страха перед экономическими потерями компании все же тратят деньги, но на обратный выкуп, дивиденды и слияния. Стоимость финансирования сейчас невероятно дешевая, отмечают аналитики, поэтому компании выпускают долговые обязательства, и деньги на их счетах продолжают накапливаться.



Только Apple, Microsoft и Alphabet (владелец компании Google) сегодня имеют на своих балансах в общей сложности 460 миллиардов долларов.