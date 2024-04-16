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Apple лишилась лидерства в списке крупнейших производителей смартфонов
Apple лишилась лидерства в списке крупнейших производителей смартфонов. Компания заняла второе место, уступив южнокорейскому бренду.
За три месяца этого года поставки американских смартфонов Apple снизились примерно на 10 %, в то время как Samsung в первом квартале нарастил свою долю на рынке до 21 %.
Эксперты связывают падение в том числе и с уменьшением объемов продаж в Китае.
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