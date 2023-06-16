Apple подешевел, но остается самым дорогим брендом в мире

Apple второй год подряд признали самым дорогим брендом в мире. Хотя компания подешевела за год на 7 % - до 880 млрд долларов.

Более того, в цене потеряли все бренды - участники первой "пятерки" рейтинга. Авторы доклада объяснили такое снижение сложной экономической ситуацией и неуверенностью инвесторов в будущем.

Претерпел изменения и состав самых дорогих брендов. Так, первую десятку покинули Facebook и Alibaba. Их место заняли MasterCard и Coca-Cola.