Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Аpple потеряла 8 % своего капитала или 180 миллиардов долларов за день. Это рекордное дневное снижение стоимости для любой компании в истории американского рынка. Тем не менее, капитализация Apple по-прежнему существенно превышает 2 триллиона долларов. Без учета 2020 года предыдущий антирекорд был установлен Facebook, рыночная стоимость которого в июне 2018 года за одну сессию сократилась на $119 млрд (акции подешевели на 19 %) из-за негативных прогнозов финансовых показателей на фоне скандала с Cambridge Analytica. Кроме того, пару дней в марте 2020 дневное падение капитализации Apple и Microsoft превышало 150 млрд долларов.