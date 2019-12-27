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Арендовать помещения за 0 рублей предлагает Государственный комитет имущества Мингорисполкома
Арендовать за ноль. Государственный комитет имущества Мингорисполкома предлагает свежеиспеченным предпринимателям помещения под создание бизнеса. Метраж некоторых позиций превышает 200 квадратных метров. А значит, есть где развернуться и открыть даже небольшое производство. Под какие условия можно получить недвижимость? И что необходимо знать перед заключением договора аренды, расскажет Евгений Каллаур.
Более 25 % предпринимателей считают арендную платупрепятствием для начала или развития бизнеса в стране
Например, снять помещение под малое дело квадратов на 15 будет стоить в среднем 450 рублей в месяц. Если посчитать аренду на долгий срок (предположим, года на 3), то сумма превысит 15 тысяч рублей. Траты существенные, и для начинающего предпринимателя едва ли подъемные. Чтобы сохранить предпринимательский энтузиазм и желание идти в бизнес, власти предлагают стимулирующие меры. В частности, комитет госимущества Мингорисполкома готов предоставить свежеиспеченным бизнесменам недвижимость по нулевой аренде. Но с условием: дело должно создавать рабочие места.
Сегодня в Минскеболее 60 помещений предлагают по нулевой аренде
Чаще это подвалы, цокольные этажи, складские помещения. Разбежка по метражу от 15 до 300 квадратов, как говорится, на любой вкус и под любые задачи бизнеса. Как правило, такие офисы требуют ремонта. Но даже с ним выгода очевидна. Во-первых, ремонт предприниматель сделает под свои нужды и на свой вкус, а аренду в итоге все равно вычитаем. Важный момент - нулевая плата за офис, склад, магазин или производство закончится, когда дело выходит на окупаемость. Дальше стандартные ставки. Как бонус - успешные бизнесмены могут рассчитывать и на приоритетный выкуп помещения в собственность.
За 2 последних года по нулевой арендесдано более 2,5 тысячи метров кв недвижимости
Впрочем, пока ровно столько же остается в запасе. Среди них и по нулевой ставке, и за деньги. Объединяет их одно - отсутствие спроса. Решить проблему с неиспользуемым метражом вызывается бизнес. И здесь акцент делают на ставки.
Обеспечивать более 50 % ВВП до 2030 года. Такая задача сегодня стоит перед деловыми кругами нашей страны. Представители бизнеса говорят, что цифра достижимая, если, конечно бизнесу будут создавать необходимые условия. В том числе и в части такого важного инструментария, как офис или производственное помещение. За два последних года в экономике города прибавилось более 60 рабочих мест. Цифра в масштабах столицы небольшая, но важная. И, конечно, может быть больше, ведь в списке бесплатной аренды пока хватает актуальных предложений.
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