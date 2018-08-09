ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Арестованы мусульмане-экстремисты, которые тренировали детей совершать теракты в школах

В американском Нью-Мексико арестованы четверо мусульман-экстремистов, которые тренировали детей совершать теракты в школах. На импровизированной базе в пустыне в нечеловеческих условиях содержались 11 несовершеннолетних. Главный фигурант дела - 39-летний Сирадж Ваххадж - сын радикально настроенного американского имама, который, предположительно, стоит за организацией теракта в Нью-Йорке в 1993 году. Тогда в подвале Всемирного торгового центра взлетел на воздух грузовик с взрывчаткой.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все