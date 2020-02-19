3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Архангельская область заинтересована в сельскохозпродукции из Минской области
Делегация российского региона сегодня посетила одно из профильных предприятий в Минском районе. Гости ознакомились с технологией выращивания овощей и цветов. В северном регионе России, несмотря на сложные климатические условия, сейчас развивают парниково-тепличные хозяйства, а потому опыт белорусов может стать очень полезным. Архангельская область заинтересована и в приобретении готовой продукции. В российский регион уже налажены поставки мясо-молочной продукции из Минской области.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе