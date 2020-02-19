Архангельская область заинтересована в сельскохозпродукции из Минской области

Делегация российского региона сегодня посетила одно из профильных предприятий в Минском районе. Гости ознакомились с технологией выращивания овощей и цветов. В северном регионе России, несмотря на сложные климатические условия, сейчас развивают парниково-тепличные хозяйства, а потому опыт белорусов может стать очень полезным. Архангельская область заинтересована и в приобретении готовой продукции. В российский регион уже налажены поставки мясо-молочной продукции из Минской области.



