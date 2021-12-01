Армения традиционно входит в топ-50 основных торговых партнеров Беларуси по объему экспорта

Беларусь и Армения планируют наращивать взаимную торговлю. Перспективы обсуждали на заседании межправительственной белорусско-армянской комиссии. Стороны констатируют: у стран есть резервы для дальнейшего роста. По итогам минувшего года двусторонний товарооборот составил более 80 млн долларов (это плюс 13 % к 2019-му).По объему белорусского экспорта Армения традиционно входит в топ-50 основных торговых партнеров Беларуси.



Подробнее о взаимовыгодном сотрудничестве и договоренностях на перспективу расскажет Алина Лаппо.Республика Армения - один из приоритетных партнеров Беларуси на Южном Кавказе. Торгово-экономические отношения Минска и Еревана сегодня характеризуется динамичным развитием. По объему белорусского экспорта Армения входит в топ-50 партнеров нашей страны.



С каждым годом прирастает и взаимный товарооборот. По итогам прошлого заработали более 80 млн долларов. Это плюс 13 % к 2019. Экспорт из Беларуси в прошлом году вырос более чем на 9 % - до 57,5 млн долларов. Основные позиции - это наша молочная, мясная продукция, сельскохозяйственная техника, мебель и лекарства. И у стран есть резервы для дальнейшего роста.



О новых проектах и работе сообща говорили на заседании межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Это уже пятнадцатое заседание, в повестке участников более десятка вопросов. Предыдущая межправкомиссия состоялась немногим более года назад. Тогда были намечены проекты и ориентиры, которые позволили сохранить динамику двустороннего сотрудничества в течение непростого периода пандемии.



В Ереван уже поставили 500 комплектов лифтового оборудования по программе модернизации. И сегодня прорабатывают вопрос создания в Армении совместного сборочного производства.



Наблюдается и рост армянских инвестиций в Беларусь. По итогам полугодия объем их поступления в экономику составил более 10 млн долларов. Кроме того, в Беларуси действуют 46 предприятий с армянским капиталом.