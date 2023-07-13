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Asia Europe Exchange поможет нарастить экспорт белорусских товаров в Китай
Оператор электронной торговой площадки Asia Europe Exchange поможет нарастить экспорт белорусских товаров в Китай через Белорусскую универсальную товарную биржу. Речь не только об информационной поддержке и помощи в организации деловых мероприятий, но и о непосредственном привлечении на биржевые торги китайских импортеров. В БУТБ сегодня аккредитованы свыше 120 резидентов КНР, в том числе один со статусом биржевого брокера. По итогам первого полугодия сумма их сделок увеличилась на 29 % - до 26 млн долларов. Ранее, напомним, с китайскими логистическими компаниями договорилась БелЖД - речь о совместном продвижении контейнерных перевозок.
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