Авиаперевозки пассажиров в мире выросли на 37 %, однако в целом оборот еще отстает от докризисного уровня 2019 года на 6 %, подсчитала Международная ассоциация воздушного транспорта. Авиалинии в Китае увеличили продажи билетов почти на 139 %. В этом регионе пассажирооборот превысил допандемийный уровень. В Северной Америке перевозчики обслужили на 28 % больше туристов, чем в 2022 году. Чуть меньший рост зафиксирован в Европе. А вот грузооборот мировых авиакомпаний, наоборот, сократился почти на 2 %.