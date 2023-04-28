Авиастроение, выгодная логистика и туризм. Беларусь и Иркутская область определили ключевые проекты сотрудничества

Сегодня важна взаимная поддержка и мобилизация ресурсов для дальнейшего укрепления сотрудничества. Беларусь активно участвует в кооперационных проектах в Иркутской и Свердловской областях России, зарекомендовав себя надежным и проверенным поставщиком техники и комплектующих. О новых совместных проектах - от авиации до крупных логистических хабов и лесозаготовки, а также об организации выставки "Иннопром" репортаж Светланы Лукьянюк.

В Иркутскую область в конце апреля вернулась настоящая зима со снегом и сугробами. Здесь говорят: такое даже в Сибири бывает раз в 10 лет. Знаменитое озеро Байкал еще во льду. А вот река Ангара не замерзает. Она впадает в Байкал. Ее быстрому течению на помешают даже лютые морозы. Как и катаклизмы погоды в переговорную повестку коррективы не внесли.

Теплое общение и желание работать вместе Беларусь и Россия укрепляют конкретными проектами. Товарооборот за два месяца года показывает рост. И главное - есть планы, за счет чего его увеличить. Это и поставки белорусской техники: от сельхоз-, коммунальной до пассажирской. Здесь любые объемы нам по плечу. Первые наши троллейбусы уже на линии. Область покупает тракторы, зерноуборочные машины и постепенно обновляет лифты. Сегодня обсуждали и выгодность логистики через Иркутск на азиатский рынок.





Мы один из крупнейших мировых экспортеров продуктов питания, по сырам и маслу мы входим в тройку-четверку мировых лидеров по экспорту вообще, поэтому у нас стоит задача наращивания поставок на китайский рынок, который практически безграничен. Китай - это сосед Иркутской области, много бизнеса работает здесь. Почему бы не использовать и логистические возможности регионов, и коммерческие для того, чтобы увеличить поставки белорусской продукции на этот рынок? Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Взяли на себя серьезные инфраструктурные проекты, которые требуют компетенции наших коллег из Беларуси, которые могут тоже поучаствовать в этом конкурсе. У нас на все строительные объекты, реконструкцию, стройку в рамках и государственного, и частного финансирования идет в год порядка 33 млрд руб. Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области

Наши технологии в лесопроизводстве

Брестскому облисполкому как региону, закрепленному за Иркутском, поручено отработать строительную тематику. Конечно, все будет зависеть от экономики проекта. А расстояние здесь точно не преграда. В том числе и по лесному хозяйству. Мы предлагаем и технологии, и машины. Тем более Иркутск планирует строить и свой лесосеменной центр.

Заинтересованы в обновлении нашей техники. Это весь спектр навесного оборудования, валочные головки, лесопосадочная техника, тракторы. Здесь мы готовы взаимодействовать с белорусской стороной, знаем о высоком качестве этой техники и будем продолжать достаточно конструктивное взаимодействие как по линии государственных закупок, так и по линии взаимодействия нашего лесного бизнеса. Роман Колесов, первый заместитель губернатора Иркутской области

Тесный уровень сегодняшних отношений определяет и общность духовных и исторических связей, при которых Великая Победа и сохранение памяти о подвиге солдат 1940-х - это всегда свято.





Кооперация в авиастроении

Работаем сейчас с Иркутском и по высоким проектам. Россия заявляет о кратном увеличении производства своих самолетов гражданской авиации. В этот процесс активно включились и белорусские предприятия, готовы помочь узлами и агрегатами.

И это пример кооперации и импортозамещения. Детали обсудили на иркутском авиазаводе. С ним сотрудничество стартовало с середины апреля.

За последние неполные две недели фактически мы уже подписали ряд документов, которые нам позволят производить комплектующие детали к самолету МС-21, тем более опыт у нас уже есть, мы сотрудничаем с ульяновским заводом АО "АэроКомпозит". Они делают черное крыло для данного вида самолетов, и мы порядка 300 позиций уже будем изготавливать и для Ульяновска. Евгений Пекарский, гендиректор ОАО "Минский завод гражданской авиации 407"

Здесь мы настроены на долгосрочные заказы. А после и вовсе будем предлагать техобслуживание для новых российских лайнеров. Опыт есть и по западным моделям, и по SukhoiSuperjet.

А в Вооружение силы Беларуси из этих цехов до конца года поступят самолеты Су-30. Их показали премьер-министру. В планах - пополнить парк крылатых машин и в следующем году. Их сборку как раз посмотрели на заводе. Ряд деталей из цехов белорусских предприятий.

Контакты на 9,4 млн долларов

В целом по результатам визита и деловых переговоров (а сегодня в Иркутске прошла и бизнес-встреча) наши компании подписали контракты почти на 9,5 млн долларов. После делегация отправилась в Екатеринбург - столицу Урала.

Ориентир - товарооборот 1 млрд долларов

Свердловская область и Беларусь за последние годы ярко показывают: уж если договорились, то от слов сразу к делу. На встрече с губернатором мы доказываем это цифрами. Взаимная торговля в 2021-м взяла планку в полмиллиарда долларов, в прошлом году 750 миллионов.





Отдельное спасибо за троллейбусы. Во-первых, качественные товары, качественная продукция автомобилей, автомобильного транспорта, автобусов, мы уже используем в парке МАЗы. По своим техническим характеристикам троллейбусы ваши совершенно точно не уступают по многим параметрам аналогам, которые нам доступны. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Эта тема сейчас актуальная. В ходе всех встреч в российских регионах эта тема всегда на повестке. Рассчитываем, что будет такое же движение и по другим видам транспорта, по коммунальной технике. Мы благодарны за поддержку и стабильность, с которой работаем. Первый квартал - он такой оптимистичный, мы прибавили к прошлому неплохому году около 40 % в товарообороте. Я думаю, что цифра в миллиард вполне реальная. И я уверен, что "Иннопром" обязательно даст толчок к этому. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Екатеринбург принимает "Иннопром"

В июле в Екатеринбурге открывается международная выставка "Иннопром". На ней будут представлены достижения техники и запланирована большая деловая программа с акцентом на кооперацию. Беларусь на этом форуме в статусе страны-партнера. И сегодня время обсудить подготовку.

Если вначале мы немножко переживали, что обязательства были не менее 2 000 м взять площади, то сейчас мы видим, что площади не хватает, заявляемся дополнительно. Предприятия очень активно подключились все, потому что понимаем: это центральная выставка Российской Федерации. Ожидаем, что будет очень много в том числе зарубежных гостей. Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси