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Австрия входит в число лидеров по объему инвестирования в белорусскую экономику

В Беларуси для австрийского бизнеса горит зеленый свет. Около 500 компаний сотрудничают с нашими предприятиями. Официальная же Вена в числе лидеров по объему инвестирования в белорусскую экономику. Бизнес-форум, прошедший на этой неделе в Австрии, принес новые договоренности. Один только БМЗ положил в общую копилку контракты на сумму в 100 млн евро.

Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G, окажет экспертную поддержку. Что привлекает европейские деньги в нашей стране? Спросили у австрийского инвестора Хуберта Берча, он более 20 лет вкладывает в нашу экономику. Как бизнесмен и как вице-президент Союза промышленников агитирует поступать так же и других (видео).

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