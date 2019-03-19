Австрийский бизнес готов увеличить инвестиции в экономику Беларуси

Австрийский бизнес готов расширить присутствие в индустриальном парке "Великий камень". Об этом заявил вице-президент Ассоциации промышленников Австрии на заседании двустороннего делового совета. Предпринимателей из этой европейской страны интересуют и другие свободные экономические зоны Беларуси - уже есть опыт работы в Минске, Бресте и Витебске. Сегодня успешно реализуется ряд совместных инвестиционных проектов в транспортной и строительной сферах. Товарооборот двух стран за прошлый год превысил 170 миллионов долларов, но потенциал гораздо значительнее. Бизнесмены Беларуси и Австрии обсуждают сотрудничество в пищевой промышленности, энергетике и производстве оборудования, в том числе упаковочного.

