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Австрийский бизнес готов увеличить инвестиции в экономику Беларуси
Австрийский бизнес готов расширить присутствие в индустриальном парке "Великий камень". Об этом заявил вице-президент Ассоциации промышленников Австрии на заседании двустороннего делового совета. Предпринимателей из этой европейской страны интересуют и другие свободные экономические зоны Беларуси - уже есть опыт работы в Минске, Бресте и Витебске. Сегодня успешно реализуется ряд совместных инвестиционных проектов в транспортной и строительной сферах. Товарооборот двух стран за прошлый год превысил 170 миллионов долларов, но потенциал гораздо значительнее. Бизнесмены Беларуси и Австрии обсуждают сотрудничество в пищевой промышленности, энергетике и производстве оборудования, в том числе упаковочного.
Австрийские инвестиции в экономику Беларуси за последние восемь лет составили около шести миллиардов долларов. По словам Владимира Улаховича, чтобы улучшить сотрудничество, нужно уйти от ненужного посредничества.
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