Автодилеры прогнозируют: продажи легковушек в Беларуси увеличатся на четверть

Белорусский авторынок в минувшем году начал восстанавливаться и вырос более чем на 47 %. Ожидается, эта тенденция сохранится. Автодилеры прогнозируют: продажи легковушек в стране увеличатся на четверть. Эксперты считают, что на нашем рынке появится не менее 28 моделей.