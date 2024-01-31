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Автодилеры прогнозируют: продажи легковушек в Беларуси увеличатся на четверть

Белорусский авторынок в минувшем году начал восстанавливаться и вырос более чем на 47 %. Ожидается, эта тенденция сохранится. Автодилеры прогнозируют: продажи легковушек в стране увеличатся на четверть. Эксперты считают, что на нашем рынке появится не менее 28 моделей.

Стоимость на легковушки должна остаться стабильной, сильного роста не прогнозируется.

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