Автолавка уже в пути! Всего ли хватает местным жителям и чем сегодня живет село - расскажем на примере Копыльского района

Одна из ключевых задач государства - ни в коем случае не оставить людей в глубинке без необходимых им товаров и продуктов. Доехать в самый отдаленный хутор, даже если там один житель. Да, порой это нерентабельно, но для государства человек был, есть и будет в приоритете.

Чем отличается сельский шопинг от городского? Всего ли хватает? И можно ли в автолавке купить что-нибудь эдакое? Изучим спрос и предложение на примере Копыльского райпо. Подробности у Илоны Волынец.

Дойти до каждого

Куцевщина - небольшая деревня Копыльского района. Когда-то здесь было полсотни дворов, сейчас осталось лишь 13. Живут преимущественно пенсионеры. Сельского магазина нет, вся надежда на автолавку, которая приезжает дважды в неделю.

В понедельник и четверг на том же месте в тот же час. Приезд автомагазина - это всегда и шопинг, и планерка. Где, как не здесь, обсудить дела. Сельчане рассказывают, всего ли хватает.

И свеклу, и капусту привезли, и стройматериалы, и земли на помидоры и перец. Все привозят, что нам не хватает в хозяйстве. Мы все заказываем, нам все привозят. Валентина Рычик, жительница д. Куцевщина

Еще недавно Иван Леонидович жил в Минске. С выходом на пенсию решил вернуться на малую родину. Природа, тишина, что еще надо на заслуженном отдыхе? Отсутствие стационарного магазина не смущает. Столичные гипермаркеты, может, и впечатляют разнообразием, но для жизни все равно много не надо.

"Хватает, проблем нет", - рассказал Иван Федорович, житель д. Куцевщина.

Выбор на витрине действительно неплохой - от мясной и молочной продукции до фруктов и овощей. Сельчане обновляют продуктовые запасы и обсуждают последние новости. К примеру, за кого голосовать? Через неделю единый день голосования. А тут как раз к сдаче программы кандидатов в придачу.

Продавец Ольга Карпеленя не припомнит, чтобы когда-то автолавка не вышла на маршрут. В среднем он составляет 150 километров. И неважно, что за окном - лютый мороз, снежный шторм или проливной дождь. Для большинства ее покупателей такой маркет на колесах - едва ли не единственная возможность купить продукты, поэтому не приехать она не может.

Раньше было не совсем комфортно, как сейчас. Совсем другая была техника, совсем другие были машины. А сейчас, конечно, все хорошо, все людям доступно, все видно: два окна, две витрины, два морозильника. Все хорошо. Ольга Карпеленя, продавец Копыльского райпо

Всего Копыльское райпо обслуживает 4 района: Копыльский, Слуцкий, Солигорский и Узденский. К услугам 54 тыс. покупателей свыше 120 торговых объектов и 10 автолавок.

Потребкооперация доходит до каждого жителя нашей глубинки, потому что сегодня мы обслуживаем населенные пункты там, где даже проживает 1-2 человека. В эти населенные пункты ни один частник, ни один Евроопт туда не доезжает. А мы все-таки выполняем социальную функцию и обслуживаем каждого жителя. Наталья Конончик, первый зампредседателя Копыльского райпо





Следующая на очереди - "территория приятных покупок" в агрогородке Камень. Ассортимент более чем на 90 % представлен отечественными товарами. Завмагазином - местная жительница Наталья Катанекша. Она как никто другой заинтересована в том, чтобы на прилавках никогда не было пусто.

Стараемся, чтобы у нас было все, никакого не было отличия от городского магазина. Хотим, конечно, чтобы и ассортимент у нас был широкий. Наталья Катанекша, завмагазином Копыльского райпо

Продукты первой необходимости дополняют товары повседневного спроса: бытовая химия, косметика, посуда, игрушки, канцелярия. Покупка вдвойне приятней со скидкой. Дисконтные карты здесь тоже есть. Покупатели шутят: вот бы еще дом или машину разыграли.

В принципе цены (плюс-минус) одинаковые, без разницы - выезжать в город и такое расстояние либо зайти сюда в магазин. Покупатели

Все есть, овощи есть, мясного хватает, колбасы есть. Покупатели