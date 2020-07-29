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Автомагазинов на селе в I полугодии стало больше на 12 %
Автомагазинов на селе в первом полугодии стало больше на 12 %. Сейчас их уже более 1 150. Показатель же обеспеченности населения торговыми площадями в целом по Беларуси закрепился на достаточно высоком уровне и превысил отметку в 800 квадратных метров на 1 000 человек (при нормативе в 600 квадратных метров). По данным статистики, розничный товарооборот за январь - июнь составил 25 млрд рублей с ростом почти в 3 % за год. По словам аналитиков, на положительную тенденцию роста розничного товарооборота повлияли несколько факторов. В их числе - сохранение скорых темпов роста реальных денежных доходов, стабильная ценовая ситуация и активная маркетинговая политика торговых сетей.
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