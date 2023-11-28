Автоматизированную систему анализа цен на импорт презентовали в Минске. Когда она заработает и что это даст покупателям

Новую автоматизированную систему анализа цен на зарубежный товар, поставляемый на внутренний рынок Беларуси, сегодня презентовали правительству. В большой базе данных сведения из деклараций на товары, электронных счетов-фактур, накладных, кассовых чеков, а также внутренних систем магазинов. Словом, можно точно увидеть, сколько импортеров и по какой цене предлагали товар, кого в итоге выбрали и за сколько импорт поставили на полку магазина. Когда заработает система? И что это даст покупателям? Ответы узнала корреспондент АТН Светлана Лукьянюк.

Как вывести формулу справедливой цены для покупателя, но при этом не навредить торговле и импортерам? Здесь важна прозрачность аргументов, где главное - входная, оптовая цена и стоимость того или иного товара в рознице. С цифрами не поспоришь, тем более если все они как на ладони видны в одной системе.

Как раз такую систему анализа цен на импортный товар для белорусского рынка сегодня презентовали в Таможенном комитете.





Программный продукт позволяет проследить весь путь товара, все накрутки и сравнить цену реализации в конечных торговых точках. Можно посчитать и вручную, но это намного дольше. Система позволяет за доли секунды производить те исчисления, ту работу, которую наши специалисты делают несколько дней. Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси

Работа длилась почти год. В большой базе данные от таможни, налоговой и торговых сетей. Например, по динамике стоимости томатов, бананов и лимонов видно, как и когда менялась цена и сколько импортеров их предлагали. А уже объективность причин оценят профильные министерства и правительство.

Цены по карману

Создать такую систему анализа и контроля цен на импортные товары, чтобы для наших покупателей стоимость на полке была не завышена, поручал в начале года Президент.

"Нам удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента за счет прихода на белорусский рынок новых поставщиков, в основном из дружественных нам России и Турции. Но это не повод успокаиваться. Цены на импортные товары должны быть по карману нашим гражданам, особенно если что-то мы не производим сами. Импорт также должен быть под жесточайшим контролем, ибо он повалит весь внутренний ваш рынок", - предупредил Александр Лукашенко.

Уход от ручного регулирования

Новая система - пока пилотный проект, разработали его Таможенный комитет и Банк развития. Это не жесткое управление. Изюминкой системы премьер назвал уход от ручного регулирования цен в пользу автоматизированных процессов.





Сейчас действует система регулирования торговых надбавок импортера, а также в оптовом и розничном звене. Когда ставится вопрос, достаточно ли такой надбавки, реальной информации не хватает. А в системе мы видим, что товар импортируют, допустим, десять компаний. Из них восемь справляются с надбавкой до 20%, а две имеют надбавку 30% и выше. Соответственно, аргументы, что нельзя работать с надбавкой 30% и меньше, не выдерживают критики. Конечная цель - удешевить поступление импортного товара в страну. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

При этом большие базы данных будут наполняться не только информацией о привезенном на рынок зарубежном товаре, но и о нашей экспортной продукции. Будет видно, по какой цене она выходит на другие рынки.

"Часто ставится вопрос об эффективности экспортной деятельности. Важно не просто продать товар, а с хорошей рентабельностью. Каждый будет уверять, что эффективно продает, но мы будем видеть, так ли это, в сопоставлении товаров-аналогов", - добавил премьер-министр.

На доработку максимум полгода