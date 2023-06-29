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Автомобили, мотоциклы, бытовая техника и электроника - "Великий камень" приглашает на выставку товаров из Китая

Беларусь выстраивает дружеские взаимоотношения с Китаем. В прошлом году наш товарооборот поставил рекорд. Положительная динамика за первые пять месяцев 2023-го: стороны наторговали более чем на 3,7 млн долларов. Об этом сегодня заявил посол КНР в нашей стране Се Сяоюн.

В индустриальном парке "Великий камень" открылась выставка товаров из Поднебесной. В масштабной экспозиции продукция от сотни компаний: автомобили и мотоциклы, различное оборудование и материалы, а также бытовая техника и электроника. Многие позиции импортозамещающие.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень": Главная задача выставки, чтобы предприятия Республики Беларусь и Китайской Народной Республики нашлись здесь, заявились сюда как резиденты и осуществили совместное производство импортозамещающей продукции.


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Хэ Чжэньвэй, председатель Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом: Сегодняшняя выставка будет способствовать торговле Китая и Беларуси. Раньше были европейские машины и оборудование. Сейчас новые возможности, новые шансы для китайских предприятий.

Сегодня же парк пополнился двумя новыми резидентами. А недавно в "Великом камне" прописалась компания из Индии. Это уже 16-я страна на индустриальной площадке.

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