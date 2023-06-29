3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Автомобили, мотоциклы, бытовая техника и электроника - "Великий камень" приглашает на выставку товаров из Китая
Беларусь выстраивает дружеские взаимоотношения с Китаем. В прошлом году наш товарооборот поставил рекорд. Положительная динамика за первые пять месяцев 2023-го: стороны наторговали более чем на 3,7 млн долларов. Об этом сегодня заявил посол КНР в нашей стране Се Сяоюн.
В индустриальном парке "Великий камень" открылась выставка товаров из Поднебесной. В масштабной экспозиции продукция от сотни компаний: автомобили и мотоциклы, различное оборудование и материалы, а также бытовая техника и электроника. Многие позиции импортозамещающие.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень": Главная задача выставки, чтобы предприятия Республики Беларусь и Китайской Народной Республики нашлись здесь, заявились сюда как резиденты и осуществили совместное производство импортозамещающей продукции.
Хэ Чжэньвэй, председатель Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом: Сегодняшняя выставка будет способствовать торговле Китая и Беларуси. Раньше были европейские машины и оборудование. Сейчас новые возможности, новые шансы для китайских предприятий.
Сегодня же парк пополнился двумя новыми резидентами. А недавно в "Великом камне" прописалась компания из Индии. Это уже 16-я страна на индустриальной площадке.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов