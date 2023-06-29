Автомобили, мотоциклы, бытовая техника и электроника - "Великий камень" приглашает на выставку товаров из Китая

Беларусь выстраивает дружеские взаимоотношения с Китаем. В прошлом году наш товарооборот поставил рекорд. Положительная динамика за первые пять месяцев 2023-го: стороны наторговали более чем на 3,7 млн долларов. Об этом сегодня заявил посол КНР в нашей стране Се Сяоюн.



В индустриальном парке "Великий камень" открылась выставка товаров из Поднебесной. В масштабной экспозиции продукция от сотни компаний: автомобили и мотоциклы, различное оборудование и материалы, а также бытовая техника и электроника. Многие позиции импортозамещающие.