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Автопарк Минска пополнили почти 200 автобусов МАЗ
Масштабное обновление автопарка Минска. Почти 200 из 300 новых автобусов МАЗ пополнили транспортные предприятия столицы. Это стандартные машины, а также автобусы особо вместительные - до двухсот пассажиров. Во всех двигатели экологического стандарта Евро-5, в салонах установлены видеогиды. Одно из нововведений - система климат-контроля и кондиционеры. 128 автобусов будут перевозить спортсменов и тренеров, которые приедут в Минск на Европейские игры. А 260 единиц техники будут в распоряжении болельщиков.
На улицах Минска будут работать и 60 новых электробусов, в том числе последней модели.
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