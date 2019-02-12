Автопарк Минска пополнили почти 200 автобусов МАЗ

Масштабное обновление автопарка Минска. Почти 200 из 300 новых автобусов МАЗ пополнили транспортные предприятия столицы. Это стандартные машины, а также автобусы особо вместительные - до двухсот пассажиров. Во всех двигатели экологического стандарта Евро-5, в салонах установлены видеогиды. Одно из нововведений - система климат-контроля и кондиционеры. 128 автобусов будут перевозить спортсменов и тренеров, которые приедут в Минск на Европейские игры. А 260 единиц техники будут в распоряжении болельщиков.