Рубрика "Простая экономика": что такое белорусское экономическое счастье и как оно связано с политикой?

События разворачиваются очень стремительно и порой совершенно немыслимо. Как сохранить спокойствие и не потерять себя в современном мире вызовов и угроз. Ведь для нас, белорусов, счастье - это мир. Для других счастье - это бизнес на крови.

Какой цели добиваются глобалисты, зачем им Макрон у власти во Франции и клоунада Джонсона? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика" прямо сейчас.

Сегодня тема рубрики - "Экономика счастья".

Для нас, белорусов, счастье - это мир, а кому-то счастье - это деньги и война.

В апреле христианский мир отметил Пасху. В этот праздник ценности человечества чувствуются предельно остро. Мы видим, как против нас, славян, ведется сложная война смыслов. Меняются приоритеты, устремления и герои целых народов. Люди ради искусственных символов готовы предать свой народ, разваливать экономику и страну.

Вот и Президент на Пасху дал четкое определение счастью для нас, белорусов.

Белорусам я хочу сказать только одно - счастье, по большому счету, у нас одно. Надо сберечь нашу землю. Берегите Беларусь. Потеряете свою землю - не будет у вас ни здоровья, ни счастья, не будет у вас ни денег, ни соли, и детей ваших не будет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Через санкции враги наши хотят задушить простое белорусское экономическое счастье, лишив нас, белорусов, возможности работать на своей земле и на своих предприятиях, создавать собственные товары и услуги. Против нас с 2020-го ведется сложная экономическая война. Цель ее - заставить нас быть бедными и покупать их товары за их кредиты. Но мы выдерживаем натиск. Экономика не рушится, а развивается.

Не удалось экономически - будут пытаться провоцировать военными методами. Сейчас мы видим, как НАТО активно продолжает сосредотачивать группировку на западных и южных границах с Беларусью.

Нагнетание духа милитаризма и вражды дает возможность США поставлять в Европу старое оружие и создавать свое экономическое счастье на крови.

На фоне ожиданий увеличения военных расходов стран НАТО акции оборонных компаний опередили по темпам роста мировой рынок.

Самоцель их понятна - ослабление России и всех интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Вот и Пентагон в открытую заявляет о таких планах.

Как тут не вспомнить заявление Дж.Сороса немецкому изданию Cicero в 2020 году.

Как видим, звенья скрытого плана выстраиваются в цепь и становятся понятны.

Так, президент России 25 апреля определяет первоочередные шаги стран Запада.

Специальная военная операция в Украине срывает планы глобалистов и Джорджа Сороса по превращению нашей соседки в плацдарм для схватки с Союзным государством.

Вот и министр экономики США заявляет, что идея исключения России из G20 в итоге не получила поддержки.





Однако глобалисты в лице семьи Сороса смогли удержать власть Макрона во Франции. Что это дает Европе? Будет реализовываться проект по усилению лидерских позиций Парижа и ослаблению Германии и Италии. Это приведет к столкновению политических элит Европы и усилит раскол внутри Евросоюза.

Простые французы это понимают. Они вышли на улицы, но их голос был жестоко подавлен полицией.

Глобалисты строят свое экономическое счастье на горе и страданиях простых европейских рабочих. Дефицит товаров, рост цен на топливо, банкротство, безработица и нищета - все это модели неравномерного распределения счастья, когда государство действует не в интересах трудового народа, а подчинено глобальным элитам.

Вот и Борис Джонсон вместо занятия внутренними проблемами своих британских граждан активно колесит и маскарадит по Индии, пытаясь склонить Дели выступить против России и Китая.

А в это время британцы вынуждены погрузиться в эпоху Диккенса и греться углем. В стране впервые за 30 лет планируют открыть новую шахту и начать добычу угля.

На этом фоне как не начнешь нервничать? 73 % американцев "на грани нервного срыва" из-за бесконечных кризисов.

Они нервничают, а мы работаем, восстанавливаем зараженные территории после Чернобыля - вовлекаем земли в сельхозоборот. Мы занимаемся миром и планомерно, шаг за шагом возвращаем все к жизни.

Бюджета нам хватает, и зарплаты повышаем. Но для этого надо плотно заниматься экономикой.

Самое главное, во имя чего мы все тут совещаемся, во имя чего это балансирование - ради людей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь