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Авторынок в Европе по объему продаж побил антирекорд
Авторынок в Европе по объему продаж откатился в 1993 год. Продажи легковых автомобилей в регионе в ноябре снизились на 17,5 % и составили 864 тысячи машин. Стоит отметить, отрицательная динамика продаж на рынке ЕС фиксируется уже пятый месяц подряд, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. Наибольшее количество автомобилей в Европейском союзе реализовал в минувшем месяце Volkswagen, потеряв при этом за год 35 % по объемам продаж. Второе место заняла компания Renault, просевшая на 20 %. На третьей строчке – Peugeot также с потерями в 20 % за год.
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